JR Smith festeggia il titolo NBA di nuovo senza maglietta

I Los Angeles Lakers non hanno perso tempo nel celebrare il loro primo titolo NBA dopo un decennio. Dopo la vittoria in Gara 6 contro i Miami Heat, i gialloviola si sono spostati negli spogliatoi per dare inizio ai festeggiamenti di rito. Ovviamente, tra i protagonisti, non poteva non esserci JR Smith. La guardia ha dato il via ufficialmente alle celebrazioni, togliendosi la t-shirt e scatenandosi in balletti con i propri compagni. Il veterano, lo ricordiamo, era già diventato virale dopo la vittoria del titolo 2016 con i Cleveland Cavaliers per il suo modo di festeggiare l’anello senza maglietta.

JR Smith the legend 🏆 🏆 pic.twitter.com/MEVBszm6tZ — SLAM (@SLAMonline) October 12, 2020

LeBron James, invece, si è impossessato del classico sigaro della vittoria e avviato un FaceTime con sua madre per condividere il premio di una stagione:

LeBron James FaceTimes his mother Gloria after winning his fourth title: “Everything that you had been through, everything that I had seen, there’s nothing that can stop me. I hope I continue to make you proud, Mom.” pic.twitter.com/4WfiDbwslW — Shams Charania (@ShamsCharania) October 12, 2020

Anche il centro dei Lakers, Dwight Howard, era emozionato dopo la conquista del suo primo anello NBA:

La vittoria di Orlando ha fatto esplodere i festeggiamenti anche dall’altra parte del paese, ossia a Los Angeles, dove i fan si sono riuniti intorno allo Staples Center, urlando cori in onore di Kobe Bryant:

“KOBE. KOBE. KOBE.” STAPLES Center is the place to be rn. pic.twitter.com/BCRHxMHgDy — SLAM (@SLAMonline) October 12, 2020

