NBA, Barack Obama: “Sono orgoglioso di LeBron”

Molte star NBA, addetti ai lavori e celebrità varie hanno fatto, attraverso i social, i propri complimenti ai Lakers per la vittoria del titolo. Per i Los Angeles Lakers si tratta del 17° titolo NBA, il primo da dieci anni a questa parte. La vittoria in Gara 6 delle Finals contro i Miami Heat ha arricchito la bacheca della franchigia di L.A., la quale è ora prima, a pari merito con i Boston Celtics, per titoli vinti. Anche LeBron James ha ovviamente ricevuto tanti complimenti per la vittoria del suo quarto anello, dopo i primi tre titoli raccolti proprio a Miami (2012 e 2013) e Cleveland (2016). L’ex Presidente degli Stati Uniti d’America Barack Obama è stato tra i primi a complimentarsi con LBJ per il titolo, acclamando il suo ruolo da superstar dentro e fuori dal campo:

“Sono orgoglioso del mio amico LeBron per il suo quarto titolo e il suo quarto premio di MVP delle Finals. E non solo per essere riuscito a sopravvivere all’hype dopo 17 stagioni, ma anche perché è uno straordinario leader sul parquet e non solo. Il suo ruolo pubblico, il suo combattere per l’istruzione, la giustizia sociale e la nostra democrazia”

Proud of my friend @KingJames for his fourth title, fourth Finals MVP, and for not only living up to the hype after seventeen seasons, but surpassing it as an extraordinary leader both on the court and in the public arena fighting for education, social justice, and our democracy. pic.twitter.com/2IB3ZDI4Nf — Barack Obama (@BarackObama) October 12, 2020

Obama è sempre stato un grande fan e ambasciatore della pallacanestro. Il 44° POTUS è stato anche un abile consigliere di cui i giocatori, LeBron su tutti, si sono serviti per come ripartire dopo la sparatoria che aveva convolto Jacob Blake a Kensosha, Wisconsin, in agosto. Secondo Dave McMenamin di ESPN:

“La star dei Lakers [LeBron], insieme al suo caro amico e presidente della NBPA Chris Paul, ha parlato a lungo con Obama riguardo come la NBA avrebbe potuto riprendere a giocare. La lega si era ritrovata in quella situazione difficile dopo che i Milwaukee Bucks non erano scesi in campo contro gli Orlando Magic in segno di protesta”

Leggi anche:

NBA Finals, la vittoria di LeBron James stabilisce un altro record, finora nessuno come lui

Jeanie Buss: “LeBron ha riportato i Lakers ai fasti di un tempo”

LeBron James MVP delle NBA Finals 2020: “Volevo rispetto”