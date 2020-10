LeBron James e gli haters: “Avranno sempre da ridire, ma non mi interessa”

A poche ore dalla vittoria del titolo, tifosi e giocatori dei Los Angeles Lakers continuano a festeggiare. C’è chi, però, ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa: LeBron James, infatti, ha risposto ai suoi haters tramite un post su Instagram.

Quarto titolo NBA in carriera, quattro volte nominato MVP delle Finals, quella di LeBron James è stata una stagione incredibile: in Gara 6 ha messo a segno 28 punti, 14 rimbalzi e 10 assist, una tripla doppia che vale l’anello.

Nonostante tutto, James è consapevole che gli haters saranno sempre in agguato, pronti a criticarlo da un momento all’altro. Ma il numero 23 dei Lakers non si preoccupa, anzi accetta la sfida:

“Di cosa staranno parlando adesso? So che si inventeranno qualcosa di nuovo, qualcosa di mai visto prima nella storia del basket. Ma indovinate un po’, che facciano pure. Adesso diranno ‘Pesante è la testa di chi porta la corona’. Facciamolo!”

https://www.instagram.com/p/CGRQCLwAatr/?utm_source=ig_web_copy_link

Insieme ad Anthony Davis, il numero 23 dei Lakers ha riportato il titolo a LA dopo 10 anni: l’ultimo a vincere l’anello con la maglia giallo-viola era stato Kobe Bryant, scomparso tragicamente all’inizio di quest’anno. E proprio per onorare Kobe, i Lakers hanno fatto di tutto per vincere il titolo.

A 35 anni e 17 stagioni in NBA, LeBron James ha vinto 4 titoli con tre squadre diverse. Mentre i suoi haters cercano nuovi argomenti su come attaccarlo lui, come si vede nella foto pubblicata, si fuma il sigaro della vittoria.

