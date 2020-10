NBA, Mark Cuban rivela la differenza di LeBron James rispetto al 2011

I Los Angeles Lakers, capitanati dal duo James-Davis, sembrano ormai essere pronti a celebrare il titolo NBA 2019-20; il 3-1 nella serie lascia infatti ben sperare per i prossimi match, con una differenza di talento che sembra essere insormontabile.

L’artefice principale (Anthony Davis permettendo) dell’ennesimo titolo pronto a finire nelle mani di L.A, è il solito Lebron James, il quale con una media di 26.9 punti, 8.8 assist e 10.5 rimbalzi sta trascinando la squadra ad una vittoria finale che fino a un paio di anni fa sembrava impossibile.

L’incredibile livello di gioco mantenuto dall’ormai 35enne (!) ha aperto un dibattito nel mondo NBA: qual è la migliore versione di LeBron James? Quella ai Miami Heat (con Bosh e Wade), o quella ai Los Angeles Lakers (con Davis)?

Anche il proprietario dei Dallas Mavericks Mark Cuban (che ha visto una delle sue squadre sconfiggere James nelle Finals del 2011) ha espresso la sua opinione, rivelando la differenza tra il LeBron James del 2011 e quello del 2020. In un’intervista a Etan Thomas di Basketballnews.com, Cuban ha affermato:

“[La differenza tra il 2011 e il 2020] è giorno e notte. Ora LeBron ha un QI cestistico elevato; è semplicemente un genio del basket. Il modo in cui vede e legge cosa sta succedendo in campo in tempo reale rimanendo sempre 3 passi avanti è incredibile.”

“Ed è ciò che lo rende speciale, oltre al suo atletismo.”