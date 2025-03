NBA, il ritorno in campo di Anthony Davis potrebbe essere più vicino del previsto

La stagione dei Dallas Mavericks non può dirsi di certo positiva. Partiti come tra i possibili favoriti ad Ovest, la situazione si è ben presto ribaltata. In primis con l’inaspettata e scioccante trade che ha visto coinvolto l’idolo dei tifosi Luka Doncic, considerato come futuro uomo franchigia ed erede di Dirk Nowitzki, passato ai Los Angeles Lakers.

Non solo, ma la controparte dello sloveno, ovvero Anthony Davis ha riportato un infortunio all’adduttore sinistro durante la sua gara d’esordio lo scorso 8 febbraio. Da quel momento, Davis ha saltato diciotto partite consecutive. Come se tutto ciò non bastasse si aggiunge la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro che ha posto fine alla stagione dell’altra stella della squadra, Kyrie Irving.

A seguito di questi sfortunati episodi, i Mavericks sono sprofondati all’undicesimo posto della Western Conference, con un record di 34-37. Attualmente i texani sarebbero esclusi da un posto ai Play-in. Tuttavia, stando quanto riportato dal giornalista Marc Stein, il ritorno in campo di Davis sarebbe alle porte:

“Non è ancora stata annunciata la possibile partita in cui Davis potrebbe rientrare. Tuttavia, il nove volte All-Star NBA sta recuperando in fretta dall’infortunio e si è allenato regolarmente, disputando delle partitelle cinque contro cinque assieme ai Texas Legends, affilitiati dei Mavs in G-League.”

Dallas è chiamata ad affrontare i New York Knicks, Brooklyn Nets, gli Orlando Magic ed infine i Chicago Bulls nelle prossime partite. Un eventuale ritorno dell’ex giocatore dei Lakers, ma anche di Derek Lively II e Daniel Gafford, sarebbe vitale per la squadra al fine di agguantare un posto ai Play-in, attualmente occupato dai Phoenix Suns.

