NBA, i Lakers tornano a Dallas e Doncic piange: “È stato tutto emozionante”

Nella notte tra mercoledì e giovedì, gli occhi di Luka Doncic si sono riempiti di lacrime. Lo sloveno, tornato a Dallas per la prima volta dalla trade con Los Angeles, è stato omaggiato dalla sua ex franchigia con un lungo video tributo durante la presentazione dei giocatori. Tanto è bastato per far piangere il playmaker, emotivamente provato.

I Lakers hanno poi regolato i texani senza troppi problemi, con Doncic che ha sfoderato una prestazione da 45 punti. Queste le parole della stella ex Real Madrid a riguardo:

“Dopo quel video ho pensato di non riuscire a giocare. Sono state tante le emozioni che ho provato. È stato tutto bellissimo, perché tutti mi hanno sostenuto. Tutti: dagli allenatori ai giocatori. Qui ai Lakers stiamo cercando di costruire qualcosa di speciale. È stato davvero, davvero, davvero bello da vedere. Cosa ho provato mentre venivo all’arena? Un po’ entrambe le cose: felicità e rabbia. Ma è stato bello rivedere volti noti qui… Apprezzo molto i tifosi, il modo in cui hanno reagito al mio ritorno.”

L’allenatore dei Lakers JJ Redick ha detto con tono impassibile che avrebbe voluto vedere Doncic segnare qualche punto in più, scherzando:

“Pensavo che ne avrebbe fatti 50. Sono rimasto deluso”.

Ma in tutta sincerità, Redick ha detto di credere che i suoi giocatori abbiano fatto un grande passo avanti insieme. Dall’altra parte era presente anche Anthony Davis, ex braccio destro di LeBron James, il quale ha commentato la situazione in questa maniera:

“Io e Luka siamo stati colti di sorpresa, sorpresi dallo scambio. Ma è successo tutto due mesi fa, ormai. È successo e basta. Non possiamo farci niente ora. Gli ho solo detto: ‘Bella partita’. Ha giocato un match incredibile. Lo rispetto.”

