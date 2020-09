LeBron James scrive la storia con la sua decima finale NBA

LeBron James non smette mai di stupire, lo ha fatto ancora questa notte, per l’ennesima volta, qualora ancora non ci si fosse abituati all’idea.

Il primo dato che salta agli occhi è che il giocatore da Akron raggiunge Bill Russell, Sam Jones e Kareem Abdul-Jabbar alla lista di giocatori capaci di disputare almeno 10 finali NBA (guida Russell con 12). Un dato curioso a riguardo è che solo 3 squadre NBA sono state capaci di giocare più finali di LeBron, e sono i Los Angeles Lakers, i Boston Celtics ed i Golden State Warriors.

Ma c’è ovviamente dell’altro: la tripla doppia di questa notte, la quindicesima ai playoff da almeno 30 punti, è la quarta quest’anno, realizzata dopo aver spento 35 candeline. Il Prescelto ha così più partite di questo tipo della somma di tutti i giocatori della storia che, al momento della tripla doppia, avessero almeno 35 anni.

Con una sola altra apparizione alle Finals LeBron potrebbe diventare secondo solo a Celtics e Lakers per numero di finali conseguite, agganciando i Golden State Warriors a quota 11.

Oltre a ciò, vincendo un anello raggiungerebbe Robert Horry a quota almeno una vittoria con 3 squadre differenti.

Se poi riuscisse a conseguire il titolo di MVP della Finals allora diventerebbe il primo giocatore della storia NBA a vincere l’NBA Finals MVP con tre differenti squadre.

Nuovi ed importanti record stanno per cadere, resta solo da capire quando.

