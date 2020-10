Mercato NBA, Miami diventa la destinazione preferita di alcune star

I Miami Heat sono senza alcun dubbio la rivelazione di questa stagione: sebbene molti avessero previsto l’approdo ai Playoff della squadra di Spoelstra, arrivare alle Finals era fino a pochi mesi fa poco più di un sogno anche per tanti tifosi.

Ma si sa, i Playoff NBA possono riservare diverse sorprese. Il duro lavoro di Butler e compagni, unito ad un pizzico di fortuna ed innegabili doti cestistiche, hanno regalato alla squadra un risultato fenomenale, indipendentemente da quello che sarà l’esito di Gara 5.

Sembra però che per Pat Riley e il suo staff il meglio debba ancora venire.

Kevin O’Connor, giornalista di The Ringer, riporta infatti come diversi executives all’interno della lega ritengano Miami come la destinazione top per diverse star interessate a cambiare franchigia.

Nonostante l’acquisto di Jimmy Butler nella passata free agency, infatti, lo spazio salariale a disposizione del club di South Beach potrebbe permettere l’arrivo di un’altra superstar, tra cui anche il due volte MVP Giannis Antetokounmpo.

Oltre a ciò, bisogna anche tenere in considerazione un’eventuale opzione trade, per poter acquisire immediatamente una superstar da affiancare a Jimmy Buckets: Miami può contare infatti su diversi giovani di talento, su tutti Herro ed Adebayo, che non possono che far gola ai GM di diverse organizzazioni.

Come O’Connor fa notare, inoltre, gli Heat hanno a disposizione diverse scelte al draft da poter investire: non sarebbe quindi una sopresa vedere qualche movimento volto all’acquisizione di un All-Star nel breve termine.

Indipendentemente dal risultato della serie in corso, una cosa è certa: Pat Riley non starà con le mani in mano.

