NBA, Alvin Gentry sarà il prossimo vice-allenatore dei Sacramento Kings

L’ex allenatore dei New Orleans Pelicans, Alvin Gentry, ha raggiunto un accordo per diventare il prossimo vice-allenatore dei Sacramento Kings.

Secondo quanto riferito da Marc Stein del New York Times, anche i Philadelphia 76ers avrebbero cercato Gentry per il ruolo di vice di Doc Rivers. Nonostante ciò, Gentry ha scelto di riunirsi con Luke Walton. Infatti i due erano stati assistenti allenatori di Steve Kerr ai Golden State Warriors.

Gentry ha allenato per cinque anni i Pelicans collezionando un record di 175-225. I Pelicans lo hanno esonerato per non essere riuscito ad ottenere la qualificazione ai playoff, in una stagione caratterizzata anche dall’infortunio al ginocchio della star Zion Williamson.

Il coach aveva in precedenza allenato i Phoenix Suns, i Los Angeles Clippers e i Detroit Pistons. Walton potrà dirsi soddisfatto nell’aver aggiunto all’interno del proprio staff un allenatore dal curriculum così ampio.

