Dallas, il GM Harrison: “Ho rimpianti per l’addio di Doncic? No, vinceremo il titolo NBA”

Dallas guarda in avanti con estrema fiducia. Ed è inevitabile dopo la trade chiusa lo scorso febbraio che ha portato in Texas Anthony Davis per l’addio di Luka Doncic. Una mossa criticamente pesantemente dai tifosi dei Mavericks che non hanno perdonato la scelta coraggiosa di Harrison, general manager della franchigia. Lo stesso dirigente di Dallas, in una recente intervista, ha comunque confermato che in pochi anni i texani torneranno a vincere un titolo NBA:

“Non abbiamo rimpianti per quella trade, parte del mio lavoro consiste nel fare scelte che siano vantaggiose per i Mavs, non solo oggi ma anche per il futuro, e se si tratta di scelte impopolari devo comunque sopportarne il peso. La cosa bella di Dallas è la passione dei tifosi, sono stato criticato anche subito dopo le trade per Kyrie Irving, P.J. Washington e Daniel Gafford, e poi si è visto l’anno scorso quanto questi giocatori ci hanno portato lontano”.

Quindi, la chiosa in questa maniera:

“La difesa vince i titoli, noi ne restiamo convinti e quella trade arrivava proprio per soddisfare questo tipo di bisogno che avevamo. E quando avremo vinto, cambierete tutti idea”.

Leggi Anche:

Playoff NBA 2025, calendario e tabellone: le partite in programma

I Lakers vincono contro OKC e lanciano un messaggio a tutta la NBA