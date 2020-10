I Los Angeles Lakers sono a un passo dal vincere il titolo NBA: se gli uomini di coach Vogel riusciranno nell’impresa, uno tra Anthony Davis e LeBron James verrà nominato MVP delle Finals. Ma per Scottie Pippen il vincitore sarà James.

Durante il suo intervento al programma ‘The Jump’ di ESPN, Pippen ha affermato che, senza alcun dubbio, James sarà l’MVP delle Finals:

Scottie Pippen on who should win Finals MVP if the Lakers win the series: "The whole team for being in that damn Bubble." 😂

Scottie then adds: "I have to take my hat off to LeBron James – he's my clear choice" pic.twitter.com/4qawcsYDXn

— Rachel Nichols (@Rachel__Nichols) October 7, 2020