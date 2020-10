NBA: Westbrook lascia 8 mila dollari di mancia allo staff dell’hotel nella bolla

La post-season degli Houston Rockets si è conclusa già da qualche tempo, dopo la sconfitta rimediata alle semifinali di Conference contro i Los Angeles Lakers. Harden, Westbrook e soci hanno lasciato la bolla di Orlando per fare ritorno alle loro abitazioni, ma non senza pensare a tutti quelli che hanno lavorato duramente per rendere possibile l’ambizioso progetto messo in piedi dalla NBA.

Per esprimere gratitudine verso lo staff dell’hotel in cui ha alloggiato per due mesi, Russell Westbrook ha deciso di lasciare come mancia la cifra di 8mila dollari. Un gesto di generosità che verrà sicuramente apprezzato:

“Si sono presi cura di noi in maniera eccezionale. Hanno impiegato tempo ed energie per svolgere il loro lavoro ad alto livello. [La mancia] È stata la cosa giusta da fare, sono contento di averla lasciata”

Westbrook non è nuovo a questi gesti di altruismo. Nella stagione 2014/2015 vinse il premio della NBA, il “Cares Community Assist Award”, per il suo lavoro nella comunità dell’Oklahoma. Inoltre la sua “Why Not? Foundation” svolge da tempo attività di solidarietà.

