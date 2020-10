Rondo: “Sarebbe bellissimo vincere un titolo NBA con i Celtics e con i Lakers”

Rajon Rondo, playmaker dei Lakers, è a tre vittorie dal diventare il primo giocatore nella storia della NBA a vincere il titolo sia con i Boston Celtics sia con i gialloviola di Los Angeles, le due franchigie con la storia più grande e importante della lega. Durante un’intervista con Jared Greenberg di NBA TV, Rondo ha commentato così quella che sarebbe una storica prima volta:

“È divertente sai, ho sempre detto, fin da quando ho firmato con i Lakers l’anno scorso ho sempre detto che sono molto interessato alla storia delle squadre per cui gioco. Quale modo migliore per finire gli ultimi anni della mia carriera, se non vincere un altro anello NBA con una delle franchigie storiche della lega. E avere l’opportunità di vincere il titolo con le due squadre con più storia è qualcosa che adoro. È bellissimo sentirsi di far parte di qualcosa di così grande”

Rondo ha vinto il suo primo, e finora unico, anello NBA nel 2008 con i Celtics di Paul Pierce, Kevin Garnett e Ray Allen. Rondo ha poi giocato le sue secondi Finals nel 2010, perdendole con i Lakers, ma quest’anno ha l’occasione di aggiungere un altro prezioso titolo al suo palmares.

In Gara 1 della serie, Rajon ha giocato per 25 minuti, finendo la partita con sette punti, tre rimbalzi e quattro assist. In questi Playoff l’ex Celtic ha viaggiato a quasi 9 punti, 7 assist e 1,5 palle rubate di media, mostrando che, a 34 anni compiuti, è ancora in grado di dire la sua uscendo dalla panchina per una delle migliori, se non la migliore, squadra della lega.

E se i Lakers riusciranno a vincere il titolo nella bolla di Disney World, Rondo potrà sicuramente consolidare la sua posizione in Hall of Fame. Nella sua carriera Rondo ha ricevuto quattro convocazioni all’All Star Game e ha vinto tre premi di assistman dell’anno. E avere due anelli potrebbe aiutarlo ancora di più per arrivare alla Hall of Fame dopo il ritiro.

Leggi anche:

NBA, Rajon Rondo e l’ultimo titolo dei Lakers

‘Playoff Danny’ Green: “Devo ancora meritarmi questo soprannome”

NBA, LeBron elogia Rondo: “È perfetto per le Finals”