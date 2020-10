NBA, i dettagli del contratto di Doc Rivers

Dopo una rapida negoziazione, i Philadelphia 76ers hanno annunciato Doc Rivers come nuovo head coach. Il nuovo contratto di Doc arriva a soli tre giorni di distanza dalla notizia del suo addio alla panchina dei Clippers, squadra che aveva guidato nelle ultime sette stagioni. Già lunedì il General Manager dei Sixers, Elton Brand, aveva contattato Doc Rivers e il suo agente Lonnie Cooper. E, dopo soli due giorni, è arrivato l’annuncio ufficiale da parte del team. Per Rivers si tratta di un contratto dalla durata di cinque anni. Doc aveva ancora un contratto da due anni con i Clippers quando la dirigenza losangelina ha preferito voltare pagina.

La squadra di Philadelphia è decisa a continuare con le due stelle della squadra, Ben Simmons e Joel Embiid, sebbene molti addetti ai lavori abbiano espresso delle perplessità riguardo la loro intesa sul parquet. Chi sicuramente è felice dell’arrivo di Rivers è Tobias Harris. Sotto la guida del coach, prima della trade che lo ha portato a Philly nel febbraio del 2019, Harris stava avento la sua migliore stagione nella lega, con una media di 20,9 punti a partita tirando con il 50% dal campo e il 43,3% dalla linea dei tre punti.

Embiid ha dato il benvenuto al nuovo Head Coach con il seguente tweet:

Welcome to the city of Brotherly Love Coach @DocRivers !!!! Excited for the future and what we’re building here #PhillyForever

— Joel “Troel” Embiid (@JoelEmbiid) October 1, 2020