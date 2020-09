NBA, Rajon Rondo e l’ultimo titolo dei Lakers

I Los Angels Lakers affronteranno questa notte i Miami Heat nell’attesissima Gara 1 delle NBA Finals 2020. Sono passati dieci anni dall’ultima apparizione in una Finale NBA dei Lakers, che all’epoca sconfissero 4-3 i Boston Celtics, ed i gialloviola sanno di non avere margine di errore.

Rajon Rondo, attuale membro dei Lakers e guardia dei Celtics nel giugno del 2010, era presente sul parquet dello Staples Center un decennio fa e vide di persona Kobe Bryant e compagni alzare il Larry O’Brien Trophy al posto suo. A breve, con la maglia degli antichi rivali, potrà tentare nuovamente di conquistare il suo secondo anello, dopo aver dimenticato gli insuccessi passati:

“E’ stato terribile perdere quella finale. Avevamo la serie in pugno, ma abbiamo perso Gara 6 segnando solo 67 punti alla sirena finale. Gara 7 fu ancora più frustrante, dal momento che sprecammo un vantaggio di 13 lunghezze. Fu comunque una sconfitta di squadra, non imputabile a nessuno dei singoli giocatori. Questo riguarda comunque il passato. Ho l’opportunità di scrivere un nuovo capitolo importante della mia carriera e cercherò di fare in modo che abbia un lieto fine.”