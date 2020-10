NBA, LeBron elogia Rondo: “È perfetto per le Finals”

Rajon Rondo ha sicuramente contribuito alla pesante vittoria ottenuta dai Los Angeles Lakers in Gara 1 delle Finals contro i Miami Heat. “Playoff Rondo”, come consuetudine, si è acceso nei momenti decisivi del match.

Al termine della sfida è stato chiesto a LeBron James il perché Rondo si esalti particolarmente nei Playoff. James ha così risposto a Broderick Turner di Yahoo Sports:

“Non capita tutti i giorni di disputare una finale NBA. Sono passati più di dieci anni dalla sua ultima partecipazione alle Finals. Penso che il suo gioco intelligente, determinato e vincente si adatti alla perfezione a situazioni di questo tipo.”

Osservando le statistiche non si direbbe che Rajon abbia disputato la sua migliore partita. Infatti ha totalizzato 7 punti, fornito 4 assist e raccolto 3 rimbalzi in 25 minuti di partita. Tuttavia, come spesso si è visto in passato, il contributo del numero 9 va oltre le semplici statistiche e Gara 1 non ha fatto eccezione.

Come riferito da LeBron, l’ultima apparizione di Rondo alle Finals risale al 2010 proprio contro i Lakers, quando ancora vestiva la maglia dei Celtics. Ora il suo obiettivo è quello di condurre i Lakers alla conquista del titolo numero 18 nella storia della franchigia.

