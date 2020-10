NBA, ‘Playoff Danny’ Green: “Devo ancora meritarmi questo soprannome”

Contro una squadra concentratissima nel contenere due stelle del calibro di LeBron James e Anthony Davis, il ruolo dei tiratori diventa di fondamentale importanza. La capacità di aprire il campo e costringere la difesa avversaria a preoccuparsi maggiormente degli esterni giova soprattutto alle due stelle, che potrebbero godere di ulteriore spazio in area.

Per questo il ruolo di Danny Green, Kentavious Caldwell-Pope, Alex Caruso e Kyle Kuzma è fondamentale. Dalla loro precisione dietro l’arco passano molte delle possibilità dei Lakers. In particolare, l’esperienza di Green è stata lodata da Caldwell-Pope, che lo ha soprannominato “Playoff Danny”. Il diretto interessato ha commentato così:

“Devo ancora meritarmelo. Sono ancora lontano dal giocatore che vorrei essere, provo a fare il mio lavoro al meglio, essendo attivo. Tutto questo inizia dalla difesa e poi rendendo la partita più facile ai miei compagni. So che offensivamente verrà da sé, spero di iniziare a segnare con costanza e trovare ritmo. Sto iniziando a vedere qualcosa di positivo alla fine, tra una partita e l’altra”

“[I compagni, ndr] Mi dicono di continuare a tirare, credono in me, si aspettano tanto. ‘Ne segnerai cinque, sei’, ma comunque non mi mettono pressione. Mi incoraggiano a essere positivo, come facciamo l’uno per l’altro”