I Los Angeles Lakers sono a due vittorie di distanza dal festeggiare il titolo NBA. Tutto questo anche grazie alla vittoria in Gara 2 contro i Miami Heat. Inoltre i gialloviola hanno mostrato ancora una volta di poter contare sulla coppia formata da LeBron James ed Anthony Davis. I due hanno dominato i Miami Heat per la seconda partita consecutiva, diventando la prima coppia di compagni di squadra dei Lakers dai tempi di Shaq O’Neal & Kobe Bryant, in grado di realizzare più di 30 punti a testa. Un riconoscimento speciale per i due che nella notte sono scesi in campo con la canotta nera, la ‘Black Mamba Jersey’ (4 vittorie su 4 con quella maglia, ndr), in onore di Kobe.

LeBron ha quindi commentato in questo modo il ‘curioso’ accostamento alle due leggende:

“Essendo al liceo a quel tempo, ho potuto assistere al duo Kobe-Shaq: il più dominante che ho visto personalmente nella mia vita nella pallacanestro. Shaq portava la sua clamorosa forza in campo, Kobe aggiungeva l’eleganza. Erano davvero dominanti in tutto ciò che facevano sul parquet, su entrambi i lati del campo. Quindi, essere accostati a quei due nomi, per me e AD, è semplicemente fantastico, perché personalmente sono cresciuto guardando quei ragazzi lottare in campo. Sono cresciuto ammirando Kobe, ovviamente. Anche per la particolarità di essere andato in NBA direttamente dalle superiori.”

Quindi a James è stato chiesto chi dei due somigli più a Kobe e chi a Shaq. Questa la sua risposta:

“Immagino che se guardi nel senso delle dimensioni, della potenza e della velocità con cui giocava Shaq con la sua taglia, potreste accostare quel modo di giocare al mio, durante tutta la carriera. Se guardiamo all’eleganza e alla capacità di tirare, di giocare in area, fuori o dal perimetro, immagino che possiamo dire come AD abbia qualche similitudine con quello che Kobe faceva in campo. Ma credo che tutti e quattro abbiamo una mentalità vincente. Non riesco nemmeno a credere di essere qui a parlare di me stesso & AD come di Kobe & Shaq.”

Poi le ultime parole sulla Black Mamba Jersey Edition, sempre nel ricordo di Kobe:

“È sempre speciale essere in grado di rappresentare qualcuno che ha significato così tanto, non solo per questo gioco ma ovviamente per l’organizzazione dei Lakers negli ultimi 20 anni. Pensiamo sempre alla famiglia Bryant, Vanessa e alle loro figlie. Sono con noi e noi siamo con voi, ragazzi. Vi amiamo e, speriamo, di rendervi orgogliosi indossando queste uniformi.”

