Dopo una rapida indagine da parte della NBA, Danuel House è stato espulso ufficialmente dalla bolla di Orlando. È questo il risultato delle recenti violazioni dei protocolli da parte del giocatore degli Houston Rockets. House, lo ricordiamo, lo scorso 8 settembre avrebbe ospitato una ragazza addetta ai tamponi all’interno della sua camera d’hotel, infrangendo ogni regola dettata dalla lega per quanto riguarda il protocollo di sicurezza e sanità stabilito per il massimo funzionamento della bolla. Il giocatore classe 1993, lascia così anzitempo i Playoff NBA, con i Rockets attualmente impegnati nella serie contro i Los Angeles Lakers.

Questo il comunicato rilasciato dalla NBA nelle scorse ore:

“La NBA ha concluso le sue investigazioni sulla recente violazione dei protocolli di sicurezza e sanità all’interno della bolla. Le indagini hanno svelato che il giocatore avuto un ospite non autorizzato a rimanere nel campus nella sua stanza per diverse ore l’8 settembre. Non sono state trovate prove che altri giocatori o membri dello staff siano entrati in contatto con l’ospite o che siano stati coinvolti in questo incidente”

The NBA issued the following statement about Danuel House. He has left the bubble and won’t return to Houston this season: pic.twitter.com/eFyI9SIbEO

