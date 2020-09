Daniel House invita una addetta ai tamponi in camera d’hotel: out contro i Lakers?

Il cammino ai Playoff NBA per gli Houston Rockets sembra complicarsi ulteriormente. Non c’è solo lo svantaggio nella serie contro i Los Angeles Lakers, ma i texani debbono affrontare anche il problema relativo a Daniel House.

Il giocatore è infatti finito sotto la lente d’ingrandimento della NBA, a causa della sua condotta: la lega gli contesta di aver violato il protocollo della bolla, avendo introdotto al suo interno una persona. Secondo una ricostruzione di Yahoo Sports, Daniel House avrebbe lasciato entrare nella sua stanza d’albergo una addetta ai tamponi.

Non si tratterebbe però dell’unico giocatore coinvolto. Anche Tyson Chandler infatti sarebbe venuto a contatto con l’addetta, senza che però ne scaturisse alcuna violazione del protocollo. Daniel House ha successivamente respinto qualsiasi genere di accusa. Il giocatore infatti ha negato ogni violazione, ma potrebbe non essere sufficiente per scagionarlo.

Il destino che prospetta Daniel House sembra comunque essere chiaro: il giocatore sarà sottoposto ad una quarantena preventiva di almeno dieci giorni, prima che possa tornare ad avere contatti con il resto della squadra. Una sentenza del sapore amaro per i Rockets, che di fatto saranno privati del talento del giocatore per le restanti gare in programma con i Los Angeles Lakers.

Serie che, visto l’attuale, potrebbe coincidere con il finale di stagione dei texani. Daniel House era già stato dato per assente in Gara 3 per motivi personali.

