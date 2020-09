Marcus Smart, nella notte, si è reso protagonista di una giocata decisiva che ha permesso ai Boston Celtics di conquistare Gara 7 e il pass per le Finali di Conference. La guardia, infatti, nel corso dell’ultimo minuto di gioco contro i Toronto Raptors, ha respinto il tentativo di layup da parte di Norman Powell, permettendo a Boston di rimanere sul +2 e con palla in mano. Un gesto che ha ricordato, per diversi tifosi, la stoppata di LeBron James su Iguodala di qualche anno fa. In quel caso si trattava di Finals NBA, ma rimane comunque l’importanza di questa azione all’interno di una serie, quella tra Celtics e Raptors, che si è decisa solo all’ultimo atto.

MASSIVE block from Marcus Smart in the final minute of Game 7!pic.twitter.com/YV7N2KfUxK — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) September 12, 2020

Queste le parole di Marcus Smart nel post-partita:

“Non appena Norman ha preso la palla, mi sono subito ricordato dell’ultima partita. Nella mia mente mi dicevo: ‘Deve schiacciare. Io non farò nessun fallo. Vado in alto solo per capire se avrò l’occasione per stopparlo. Come ci sono riuscito? Scommetto su me stesso il 110% delle volte. Sono stato inserito nel first-team all-defense per una ragione, e ci credo con tutto il cuore.”

Anche Kemba Walker ha voluto riconoscere l’importanza del suo compagno di squadra, specialmente nei momenti caldi di una partita:

“Quella stoppata è stata davvero speciale. È stata irreale. Ecco perché Marcus è uno dei difensori più forti di questa lega. Lo dimostra notte dopo notte. Ha fatto così tante grandi giocate stasera. Molte delle cose che fa passano inosservate. Ma quel ragazzo è speciale, ragazzi. Difensivamente è ad un livello diverso da tutti noi.”

