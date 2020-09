Playoff NBA, dominio Lakers, 29 punti per Davis!

Houston Rockets 100-110 Los Angeles Lakers (LAL conduce per 3 a 1)

Vincere. Entrambe le squadre erano scese in campo con un solo obiettivo stanotte. I Rockets dovevano pareggiare la serie per tenere vive le speranze di passare il turno, mentre per i Lakers la vittoria era fondamentale per evitare un disastro ai Playoff NBA. Ad avere la meglio è proprio la franchigia di Los Angeles, che domina la partita dall’inizio alla fine, rimanendo sempre avanti nel punteggio.

I Lakers schierano titolare, oltre ai soliti LeBron, Anthony Davis, Danny Green e Kentavious Caldwell-Pope, Markieff Morris. Per l’ex Pistons, dimostratosi fondamentale in questa serie Playoff, è la seconda volta che scende in campo dal primo minuto in maglia Lakers. I Rockets mantengono il quintetto piccolo con Westbrook, Harden, Eric Gordon, P.J. Tucker e Covington. Houston non può però contare su Danuel House, sotto investigazione dalla NBA per aver fatto entrare un’addetta ai tamponi in camera sua.

Bron picking up right where he left off 🌪 (📺: TNT) pic.twitter.com/nXSaPAlnZ3 — Los Angeles Lakers (@Lakers) September 10, 2020

I Lakers partono subito forte grazie ai canestri di Green, Davis, KCP e Morris, portandosi avanti con un parziale di 9-2 nei primi minuti di gioco. I Rockets però non ci stanno e si riportano sotto di 3 lunghezze. Mentre Harden non convince, segnando solo 3 punti nel primo quarto, Russell Westbrook prova a ogni azione a trascinare la squadra, impegnandosi in attacco e in difesa. Proprio nella metà campo difensiva, quando mancano 7 minuti alla fine del secondo quarto, Brodie è autore di questa stoppata ai danni di Markieff Morris.

In quegli stessi minuti però i Lakers hanno tutta l’inerzia della partita e, alla fine del primo tempo, i gialloviola conducono per 57 a 41. Quando le squadre tornano dagli spogliatoi la musica non cambia e, grazie a un parziale di 15-9 a favore i Lakers raggiungono un vantaggio di 22 punti. Houston si riavvicina di qualche punto ma un altro parziale a favore nei primi minuti dell’ultimo quarto di gioco permette alla franchigia di L.A. di arrivare al massimo vantaggio della partita, 23 punti. I Rockets sono bravi a provarci fino alla fine e, con diverse triple molto importanti, ritornano sotto di 5 a 1 minuto dalla fine. Nonostante il recupero degli avversari, i Lakers sono bravi ad amministrare e a vincere la partita nel finale.

Now that’s a way to end a ballgame 🤯 (📺: TNT) pic.twitter.com/blwoCv3uVU — Los Angeles Lakers (@Lakers) September 11, 2020

Per i Lakers, Anthony Davis è il leading scorer con 29 punti e 12 rimbalzi. LeBron sfiora la tripla doppia (16 punti + 15 rimbalzi + 9 assist). Gli esterni riescono finalmente ad avere un buon impatto nei Playoff NBA e, oltre al solito ottimo Rondo (11 punti, 10 rimbalzi e 8 assist in 28 minuti), vanno in doppia cifra anche Danny Green, Caldwell-Pope e Caruso. Dall’altra parte non basta un Russell Westbrook trascinatore con 25 punti e un 3/8 di tiro dall’arco. Partita deludente per Harden che, nonostante una doppia da 21 punti e 10 assist, tira con un 2/11 dal campo e sembra quasi un fantasma dell’Harden che abbiamo imparato a conoscere. Eric Gordon mette a referto 19 punti segnando 4 triple.