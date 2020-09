NBA, le parole di Siakam dopo l’eliminazione in Gara 7 contro Boston

Una eliminazione che di certo brucia per i Toronto Raptors che nella notte hanno dovuto cedere di fronte ai Boston Celtics in una Gara 7 dall’alto livello di tensione emotiva. I campioni in carica terminano così la loro avventura ai Playoff NBA 2020 e non avranno l’opportunità di difendere il loro titolo. Tra i più attesi, nei canadesi, c’era Pascal Siakam, il quale ha faticato – e non poco – lungo tutta la serie. L’ala di Toronto a fine partita, ha commentato con una certa delusione l’addio anticipato alla postseason:

“Alla fine quello che è venuto fuori è che devo cercare di essere migliore. È sicuramente un momento difficile per me. Non sono stato davvero in grado di aiutare i miei compagni di squadra… mi prendo tutta la colpa di come sono andate le cose.”

Siakam, nella notte, ha realizzato solo 13 punti con 5 turnover in Gara 7. In tutte le sette gare, ha invece tirato con il 39.4% dal campo, di cui 4 su 32 da oltre l’arco. Numeri che, in un certo senso, hanno condannato i suoi, i quali non hanno potuto contare completamente sul suo talento, chiave essenziale per portarsi a casa partite di questo livello. E questo, Pascal, lo sa bene:

“È tutta esperienza. Tutti i grandi giocatori attraversano questi momenti e imparano qualcosa da ogni difficoltà. Se vuoi essere considerato uno dei migliori giocatori devi essere in grado di risorgere dai momenti più bui, e questo è qualcosa che ho intenzione di fare anch’io.”

L’appuntamento è quindi alla prossima stagione, in attesa di capire come si muoveranno i Toronto Raptors nel corso del prossimo mercato NBA.

Leggi Anche

NBA Trend Topic #19

Playoff NBA, non mollano i Nuggets, mentre i Celtics approdano alle Finali di Conference

NBA, Russell Westbrook ed una possibile rinascita dei Rockets