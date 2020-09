La stagione NBA 2020-2021 non partirà prima di Natale

La NBA ha ufficialmente informato il suo Board of Governors che la stagione 2020-21 non inizierà prima del 25 dicembre. A riportare la notizia è stato Shams Charania, insider della lega, il quale ha anche aggiunto che le parti starebbero cercando di capire quando poter comunicare una data ufficiale.

NBA’s league office informed Board of Governors today that the 2020-21 season won’t begin earlier than Christmas Day, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Nov. 18 Draft date, 20-21 start date remain fluid. — Shams Charania (@ShamsCharania) September 10, 2020

Nei mesi scorsi, la NBA stessa, aveva temporaneamente ufficializzato un inizio stagione intorno al 1° dicembre, ma qualche settimana fa, Adam Silver, aveva successivamente ammesso che quella data era solamente una ipotesi. Silver ha rivelato, poi, che la massima priorità della NBA per la prossima stagione è quella di poter ospitare nuovamente i fan nelle varie arene e che sarebbe disposto a posticipare la regular season per accontentare, nell’eventualità, i tifosi:

“Lavoriamo a stretto contatto con NBPA e se ci sarà la possibilità, nel prossimo futuro, di riavere i tifosi negli stadi allora cercheremo di seguire questo obiettivo.”

La NBA, peraltro, sembra fortemente intenzionata a spostare di oltre 1 mese anche il Draft NBA 2020. Il giorno sarebbe quello del 18 novembre, ma l’ufficialità al momento non è ancora arrivata. Il motivo parrebbe essere quello di poter definire con certezza il Salary Cap stagionale per facilitare anche il lavoro dei vari front office delle franchigie NBA in vista del prossimo mercato. La lega – in precedenza – aveva cercato di organizzare l’evento per il 15 ottobre.

Leggi Anche

NBA: Chauncey Billups in pole position per la panchina dei Pacers

NBA: Steve Ballmer è il più ricco tra i proprietari di squadre sportive in USA

NBA, si studia una nuova data per il Draft 2020