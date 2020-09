Playoff NBA, non mollano i Nuggets, mentre i Celtics approdano alle Finali di Conference

Los Angeles Clippers 105-111 Denver Nuggets (Serie sul 3-2 per Los Angeles)

I Denver Nuggets non mollano la presa e rimandano il discorso qualificazione a Gara 6, conquistando un importante punto durante la partita di ieri sera. Da vedere se riusciranno a spuntarla ancora e a tirare la serie fino a Gara 7. In grande spolvero, ancora una volta, i soliti Murray e Jokic, che fanno da padroni al match, dall’altra parte non basta un Kawhi in formissima per chiudere la serie.

Nel primo quarto è proprio the Klaw a mettersi in mostra più di tutti, intenzionato a portare la sua squadra alle Finali di Conference per la prima volta nella storia della franchigia. Mette diversi punti a referto, andando a segno anche con un’ottima schiacciata dopo uno spin per liberarsi dalla marcatura. La partita è del tutto equilibrata, anche se i Clippers all’interno del secondo quarto sembrano poter avere qualcosa in più e vanno in vantaggio di 11 punti sugli avversari. Da notare anche l’ottima prestazione di Paul George, che in 42 minuti sul campo, va a segno per un totale di 42 punti, conditi da 6 rimbalzi e 6 assist.

Jamal Murray, che dall’inizio dei playoff è stato assolutamente decisivo per la sua squadra, ce la mette tutta per guidare i suoi e mostra tutto il suo repertorio, segnando anche un paio di tiri da dietro l’arco. Durante il terzo quarto è proprio lui, l’uomo in più per Denver, non solo nelle statistiche, ma anche per quanto riguarda il pallino del gioco.

La partita continua ad essere a tinte losangeline fino all’ultimo quarto, che inizia sul +7 Clippers, prontamente risposto dalla tripla di Murray e dall’alley-oop di Mason Plumlee a servire Nikola Jokic. Il gigante serbo domina al ferro per l’intera partita, raccogliendo 14 rimbalzi e andando a segno per 22 punti, 4 in meno del suo socio Murray.

Ed è proprio il Joker ha portare in vantaggio i suoi per la prima volta durante la partita, sul 86-88, andando a segno con una tripla. I Clippers sembrano accusare il colpo, e vanno addirittura sotto di 6. La squadra di Kawhi si riavvicina sul 102-100, ma non basta a fermare i Nuggets, che la spuntano proprio nell’ultima frazione di gioco, portando il punteggio sul 111-105 e vincendo l’incontro.

Toronto Raptors 87-92 Boston Celtics (Serie vinta per 4-3 da Boston)

Nell’anniversario dell’11 Settembre, dopo il tributo di entrambe le squadre, la situazione diventa improvvisamente accesa, c’è da giocare una partita che può valere un’intera stagione. Boston in vantaggio di due, ha già sprecato un match point e si trova ora a dover dare il tutto per tutto in Gara 7 contro i campioni in carica di Toronto, che non vogliono mollare.

Nel primo quarto, i Celtics vanno in vantaggio già di 12 punti, mettendo in mostra una certa superiorità di gioco sul campo, guidati da un ottimo Jayson Tatum, che risulterà migliore in campo a fine partita. I Raptors però dimostrano subito di non voler mollare, e dopo aver raggiunto e superato gli avversari sul 23-24 con un’ottima tripla firmata Serge Ibaka, vanno anche in vantaggio con un altro tiro da dietro l’arco di Fred VanVleet.

Toronto sembra avere il gioco dalla sua parte e ne approfitta per andare in vantaggio di 7 punti, all’interno del secondo quarto. Dall’altra parte però, è in una buona serata Jaylen Brown, ed è lui a farsi carico della squadra nella seconda frazione di gioco, mettendo a segno due triple e diversi punti decisivi. A fine serata per lui sono 21 i punti segnati con 8 rimbalzi e 2 passaggi decisivi. Il terzo quarto si apre con il vantaggio di 4 per Boston, ad indicare il completo equilibrio di questa gara, e le stelle si accendono. Una battaglia che vede sfidarsi colpo su colpo i protagonisti. Tripla di Tatum, e risposta di Lowry che in penetrazione segna con un ottimo layup. Attacco a canestro di Marcus Smart, a cui risponde VanVleet da dietro l’arco e controrisposta di Tatum che mette a segno un altro tiro da tre punti.

A 30 secondi dalla fine, sul 89-87, Kyle Lowry viene espulso per somma di falli a causa del contatto con Grant Williams che però sbaglia entrambi i liberi, ma sul secondo errore è Tatum a prendere il rimbalzo e subire fallo, segnando uno dei due liberi. VanVleet avrebbe tra le mani la palla per ribaltare la partita, ma la difesa bianco-verde è troppo bene organizzata, e forza l’airball della guardia dei Raptors, portandosi a casa, partita e serie, e approdando alle Finali di Conference a Est, dove troverà i Miami Heat.