Una sconfitta, quella di ieri notte, che rende ancora più tortuosa la strada degli Houston Rockets verso il passaggio del turno. Una sconfitta che ha portato la serie sul 3-1 a favore dei Lakers. Ma cosa non ha funzionato nei Rockets? Secondo Mike D’Antoni la squadra ha smarrito la strada.

A metà del quarto periodo, i Lakers erano in vantaggio di 23 punti prima che Houston riuscisse a rimontare. Una rimonta, però, che si è rivelata inutile. Per D’Antoni la squadra era confusa, come riporta a ESPN:

“Ci è mancato lo spirito giusto, combattivo: sembra che abbiamo avuto un calo nelle motivazioni, come se non credessimo nei nostri mezzi. Ci siamo un po’ persi per strada”

Mike D’Antoni on what went so wrong for the Rockets in the first three quarters: “Just a lack of spirit.” — Tim MacMahon (@espn_macmahon) September 11, 2020

Secondo alcuni giornalisti, i Rockets potrebbero essere stati distratti dalla vicenda di Danuel House, indagato dalla NBA per aver violato alcuni protocolli. Una teoria che non regge, come spiega Mike D’Antoni nel post-partita:

“Questa è una bella scusa, una di quelle che si dicono per uscire di scena. Non è assolutamente così, non ci stiamo inventando nessuna scusa: oggi non è andata come speravamo, abbiamo giocato male ed è questa la verità. Dobbiamo dimenticarci di oggi e concentrarci sulla prossima: siamo sotto 3-1, la prossima partita può essere decisiva, vediamo quello che succede”

Mike D’Antoni said that the Danuel House investigation was not the cause of Rockets’ poor showing in Game 4 loss to Lakers: “That’s a great excuse to trot out. We’re not doing that.” pic.twitter.com/IHpKhWcgNW — Ben Golliver (@BenGolliver) September 11, 2020

Una sconfitta che ha lasciato con molti dubbi anche Russell Westbrook, top scorer in casa Houston con 25 punti. Queste le sue parole riportate da ESPN:

“Non so spiegare cosa è successo. Ci sarebbe dovuto essere un senso di urgenza di vincere da parte di tutti, ma abbiamo combattuto [nel quarto quarto], il che è positivo: sappiamo cosa dobbiamo fare. Tutti dovranno impegnarsi e tutti noi dobbiamo sacrificare alcune delle cose che amiamo fare perché dobbiamo lottare: questo ci dà le migliori possibilità di vincere le partite”

