Frank Vogel all’inizio della stagione aveva chiesto più volte una superstar da affiancare a LeBron James e Anthony Davis. Non è arrivato, per vari motivi, un giocatore di queste caratteristiche ma, soprattutto in questi Playoff, Vogel è riuscito a trovare un degno sostituto: la difesa.

Nella vittoria di questa notte per 110-100 contro i Rockets, il lavoro difensivo della squadra è stato fondamentale per arginare James Harden. Il numero 13 di Houston ha chiuso con 21 punti, con il 18.2% dal campo (2/11) e il 16.7% da tre (1/6), segno dell’ottimo lavoro svolto dalla difesa dei Lakers.

Una difesa che, secondo coach Vogel, ha lo stesso impatto di una superstar, come spiega a ESPN:

“È un’arma potente, soprattutto durante i Playoff. È determinante come una superstar: se hai una difesa d’élite, può essere la tua terza stella. Sono contento di quello che abbiamo fatto sul piano difensivo, ovviamente si può sempre migliorare, come per quanto riguarda i falli. Il piano con James Harden era di non metterlo sulla linea di tiro libero, ma gli abbiamo dato 20 tentativi: sicuramente dobbiamo migliorare ma, nel complesso, stiamo cercando di limitarlo e metterlo il più possibile a disagio”

Un piano anti-Harden che ha portato i suoi frutti, ma Vogel non vuole abbassare la guardia in vista di Gara 5, partita potenzialmente decisiva per il passaggio del turno, come spiega nel post-partita:

“Con la nostra capacità di correre con LeBron James, che è il quarterback dell’azione ed è in mood d’attacco, crediamo fermamente che possiamo fare di tutto. Dobbiamo giocare così anche nella prossima partita: sappiamo di cosa Harden è capace. Quindi, dobbiamo solo continuare a studiare le partite, rafforzare il nostro piano di gioco e, si spera, migliorare in Gara 5”

