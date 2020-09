NBA, la lega investiga su Danuel House per aver violato la bolla

L’NBA ha avviato le indagini sull’ala degli Houston Rockets, Danuel House per aver violato i protocolli della bolla all’interno del quale vengono giocate le partite della lega.

ESPN ha riportato durante la serata di Mercoledì l’accaduto, senza divulgare alcun tipo di dettaglio, se non che l’incidente in questione sarebbe successo all’interno dell’hotel della squadra. House ha giocato pochissimo in Gara 3, ed è rimasto fuori per durante Gara 4 nella serie contro i Los Angeles Lakers, per “motivi personali”.

La lega e l’unione dei giocatori hanno riportato di stare discutendo il problema, mentre House ha negato di aver violato qualsiasi protocollo. Il giocatore potrebbe essere sospeso per 10 giorni, in base a come procederanno le indagini.

Danuel House è stato un importantissimo giocatore in uscita dalla panchina dei Rockets, anche grazie alla sua versatilità in difensiva. E con il definitivo passaggio di Houston allo small ball, è fondamentale poter contare sulla durezza difensiva e la possibilità di fare molti cambi.

D’altra parte, Jeff Green ha preso il suo posto durante le ultime partite, giocando addirittura 35 minuti in uscita dalla panchina durante la Gara 3. Green ha messo a segno 16 punti, ma la mancanza di alternative in panchina, è uno dei problemi più sofferti dai Rockets in questa serie.

Durante l’ultima partita si è visto in campo DeMarre Carroll, che ha giocato solamente 6 minuti in questi playoff, e ha faticato a trovare ritmo e spazio durante la regular season. La franchigia di Houston deve sperare che le indagini finiscano velocemente e con esito positivo per poter contare sul proprio giocatore.

