Mercato NBA, Cos’è accaduto tra Billy Donovan ed i Thunder

Billy Donovan, ormai ex allenatore degli Oklahoma City Thunder, sembrerebbe aver ricevuto una proposta di rinnovo contrattuale prima che la squadra riprendesse la stagione nella bolla di Orlando. Secondo “The Athletic“, l’accordo avrebbe contemplato due anni garantiti alla guida di OKC, ma le parti si sarebbero accordate per ridiscutere il tutto a stagione definitivamente conclusa, per via di una serie di dubbi manifestati dall’allenatore.

Inaspettatamente, a distanza di pochi giorni dall’eliminazione subita per mano degli Houston Rockets, i Thunder hanno ufficializzato l’esonero del loro allenatore. Donovan ha declinato qualsiasi tipo di offerta pensando al futuro, per la verità poco roseo, della franchigia. L’impressionante cavalcata di questa stagione ha decisamente superato le aspettative, ma è inutile nascondere che parte ingente del merito sia da attribuire a due veterani, Chris Paul e Danilo Gallinari, che difficilmente si fermeranno in città.

Donovan ha quindi dato sfoggio di lucida preveggenza, oltre che di opportunismo, decidendo di non voler guidare per due anni una franchigia in fase di ricostruzione.

