I Los Angeles Lakers di LeBron James sono a un passo dal conquistare la finale di Conference: vittoria questa notte per 110-100 contro Houston, vittoria sotto il segno di Anthony Davis e Alex Caruso, autore di 16 punti, 3 rimbalzi e 2 assist.

La prestazione di AC che non stupisce più di tanto LeBron James: per il numero 23 gialloviola, infatti, Caruso migliora di partita in partita. Queste le sue parole riportate da Spectrum SportsNet:

“È un ragazzo su cui sappiamo di poter contare: non fa molti errori e gioca un basket vincente. Sa che ho fiducia in lui: lui e altri ragazzi, come Kuzma, stanno dando davvero il massimo in queste partite e questo mi rende molto fiero di loro. Alex in particolare cresce di partita in partita: questa è stata la sua nona partita ai Playoff e migliora sempre di più. Quando hai dei compagni che giocano così è tutto più facile”

"I thought AC grew today…it's his ninth playoff game and he's growing and growing." @KingJames talks with @LakersReporter about some of the #Lakers standouts in tonight's impressive Game 4 win. pic.twitter.com/cnV18S6kX2 — Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) September 11, 2020

Una vittoria importante per LeBron e i Lakers: Anthony Davis ha totalizzato 29 punti, 12 rimbalzi e 5 assist, mentre James si porta a casa una prestazione da 16 punti, 15 rimbalzi e 9 assist. Secondo LeBron, ci sono stati ulteriori miglioramenti in difesa, ma la squadra può fare di più:

“In difesa siamo andati molto bene, siamo stati più chiusi e abbiamo retto la pressione. Possiamo e faremo ancora meglio: oggi, ad esempio, abbiamo corso molto in difesa ma sono sicuro che possiamo fare di meglio. Siamo sulla strada giusta: già dalla prossima partita saremo in grado di fare ancora di più”

Con la serie sul 3-1 a vantaggio dei Lakers, LeBron James & Co. posso chiudere la pratica Rockets già a Gara 5, in programma nella notte tra sabato e domenica.

