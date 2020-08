Come riportato dallo stesso James Harden, gli Houston Rockets non possono che rammaricarsi per la sconfitta rimediata nella notte contro gli Oklahoma City Thunder.

Dopo aver assaporato, con un vantaggio di cinque punti a meno di un minuto dal termine, una vittoria che sarebbe risultata fondamentale a livello psicologico per il passaggio del turno, i texani si sono tramutati protagonisti in negativo di una clamorosa rimonta.

Oklahoma infatti, dopo aver forzato la gara ai supplementari, a saputo strappare una clamorosa vittoria, che riapre uno spiraglio sul discorso qualificazione per il prossimo turno dei Playoff.

Lo stesso James Harden, raggiunto dai microfoni di Ben DuBose, non ha utilizzato mezze misure per commentare la sconfitta, individuando i principali errori della squadra, responsabili di questa sconfitta.

Li abbiamo lasciati liberi di segnare, specialmente nell’ultimo minuto. Penso che nel corso della partita, però, abbiamo commesso troppi errori mentali, concedendogli dunque l’opportunità di segnare. È andata semplicemente così. Penso che la maggior parte dei nostri errori di concentrazione si siano riversati in difesa per tutto il corso della gara, soprattutto in penetrazione o dal tiro oltre l’arco. Dobbiamo concedergli meno opportunità di questo tipo. E lo faremo, credo, già da Gara 4.