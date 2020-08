I Dallas Mavericks possono tirare un sospiro di sollievo dopo gli esami alla caviglia di Luka Doncic.

Come riportato infatti da Tim MacMahon di ESPN, la risonanza magnetica, effettuata nella giornata di ieri, non avrebbe evidenziato alcun trauma rilevante alla caviglia.

Il giocatore sloveno era stato costretto ad abbandonare anzitempo la precedente gara con i Los Angeles Clippers, a causa di uno scontro con Kawhi Leonard che gli aveva provocato una brutta distorsione alla caviglia.

Luka Doncic heads to the locker room after turning his ankle pic.twitter.com/TKQ04xCf64

— Bleacher Report (@BleacherReport) August 22, 2020