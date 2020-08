NBA, Damian Lillard commenta la sconfitta in Gara 3 contro i Lakers

Seconda sconfitta consecutiva per i Portland Trail Blazers che dopo la vittoria in Gara 1 contro i Los Angeles Lakers devono capire gli aggiustamenti da fare in vista dei prossimi appuntamenti. La compagine dell’Oregon si trova ora sotto 2-1 nella serie e con un acciaccato Damian Lillard dopo l’ormai famoso problema ad un dito. Al termine del match della scorsa notte, il play ha parlato della sconfitta partendo dall’analisi dei tiri liberi: i gialloviola hanno tirato 43 volte dalla lunetta contro i soli 19 tentativi da parte di Portland. I Lakers hanno vinto nonostante i 15 errori ai liberi:

“La discrepanza nei tiri liberi è qualcosa che è fuori dal nostro controllo. Nell’ultima partita loro hanno giocato una match molto fisico, molto aggressivo ed hanno conquistato una vittoria incontestabile. Stasera siamo entrati dicendo che non saremmo stati vittime di ‘bullismo fisico’ e abbiamo lasciato che sfogassero la loro aggressività, e forse a volte abbiamo commesso un fallo di troppo, ma ci può stare. Dobbiamo però fare attenzione: quando una squadra vive sulla linea del tiro libero come hanno fatto loro stasera, allora sarà difficile vincere. Soprattutto quando giochiamo con una squadra di qualità come la loro.”

Come detto in precedenza, Lillard ha giocato la sua prima partita da quando si è lussato il dito indice sinistro nella sconfitta in Gara 2 di giovedì scorso. Nella notte Dame ha terminato a referto con 34 punti (8 su 20 dal campo di cui 5 su 11 da oltre l’arco) conditi da 7 assist e 5 rimbalzi:

“Ovviamente slogandomi il dito ho avuto qualche difficoltà in più sul controllo della palla. Stasera, la differenza più grande l’ho sentita quando raccoglievo la palla per andare al tiro, ero a disagio. A volte inconsciamente provavo alcuni movimenti naturali, però poi ho dovuto fare i conti col fastidio. Ho fatto tutti i trattamenti che potevo per alleviare il dolore, ma una volta che decidi di andare in campo e giocare, poi torna e devi abituarti.”

Infine la chiosa con un commento sulla situazione della serie:

“Sono stato in situazioni peggiori. Dobbiamo vincere la prossima partita. Vinciamola e saremo di fronte ad una serie equilibrata. Per me andrebbe benissimo.”

