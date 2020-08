LeBron James diventa il 2° giocatore con più vittorie ai Playoff NBA

La grandezza di un giocatore si vede anche dal numero di statistiche che riesce a ‘rompere’. L’ultima in ordine cronologico per LeBron James è quella riguardante il numero di vittorie in carriera durante i Playoff NBA. La stella gialloviola, infatti, dopo aver superato nella notte i Portland Trail Blazers in Gara 3, ha ufficialmente scavalcato Tim Duncan passando in seconda posizione in questa speciale classifica.

LeBron, nel post-partita, è stato informato dell’ennesimo record stabilito. Il nativo di Akron ha quindi risposto così:

“Ho superato Duncan? Lui viveva in postseason. Questo era il suo indirizzo di casa.”

Il 35enne ha ora bisogno di altre quattro vittorie per superare l’ex Laker Derek Fisher per il primo posto nella graduatoria dei giocatori con più vittorie ai playoff di tutti i tempi. Nel frattempo, lo stesso James nella notte ha anche raggiunto quota 375 triple realizzate in carriera nei playoff, superando Klay Thompson al terzo posto. Ora, davanti a se, ci sono Stephen Curry (470) e Ray Allen (385).

Il Re nella notte ha dominato contro Portland, registrando 38 punti + 12 rimbalzi e 8 assist. Los Angeles ora conduce la serie per 2-1.

Leggi Anche

Playoff NBA, LeBron e Giannis dominanti! Sorpresa Thunder mentre Miami si conferma

NBA, Nick Nurse vince il premio di Coach of The Year 2019-2020

NBA, Aaron Gordon e Carter-Williams ancora out contro i Bucks