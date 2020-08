NBA, LeBron e la reazione di Carmelo ai Blazers

Quando erano uscite le notizie di Carmelo Anthony in contatto con diverse franchigie per tornare a giocare, molti erano convinti avrebbe raggiunto LeBron ai Lakers. I due sono amici da molto tempo, conoscendosi fin dai tempi delle high school, quando erano i migliori prospetti. E sebbene Melo avesse poi scelto di giocare per i Portland Trail Blazers, LeBron era contento per l’amico e per la sua decisione.

Il 23 dei Lakers ha comunque ammesso che lo scenario ideale sarebbe dovuto essere Melo con addosso la divisa giallo-viola. Ma, nonostante tutto, LeBron crede che Carmelo era destinato ad andare ai Blazers, raggiungendo Damian Lillard e CJ McCollum e ne ha parlato con Christian Rivas di SB Nation:

“Tutto succede per una ragione. E tutto accade nel modo in cui deve accadere. Ovviamente sarei stato molto contento di vederlo con una divisa dei Lakers addosso, ma non sono qui oggi per dire: ‘Diamine, doveva firmare per i Lakers, doveva giocare con noi e non con loro’. No, perché quello che sta facendo ora con loro era già stato scritto. Era già stato scritto”

LeBron ha fatto anche i complimenti a Carmelo per non aver avuto fretta nel ritornare a giocare. Infatti gli Houston Rockets lo avevano tagliato nel novembre 2o18, dopo aver giocato solo 10 partite, e, prima di firmare con Portland aveva dovuto aspettare un intero anno:

“Ma penso che grazie al volere di Dio e alla sua pazienza nell’aspettare ha trovato la giusta opportunità per avere successo e dimostrare ancora chi è. Ed è atterrato a Portland, e io non sono geloso per questo. Ho solo lode ed eccitazione per lui. Sono grato che sia tornato dove lui appartiene, qui in NBA. Ne sono felice, davvero felice”

I Lakers dovranno affrontare i Blazers nel primo turno dei Playoff, in una serie che inizierà nella notte italiana. Per LeBron e Melo è la seconda sfida nella Post-Season NBA, e ci aspetta una grande serie.

