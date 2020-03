Nella serata di ieri, Carmelo Anthony e Dwyane Wade si sono divertiti a raccontare in diretta Instargam le loro disavventure vissute in offseason. Una in particolare, ossia quella ai tempi del famoso ‘Banana Boat NBA’ con Chris Paul, D-Wade, Melo e LeBron James, in vacanza insieme alle Bahamas.

Carmelo ha raccontato come un giorno abbia rischiato seriamente di essere trascinato via dalla corrente durante una sessione di snorkeling individuale, mentre gli altri si stavano rilassando sulla barca con cui erano andati a largo. Queste le parole di Anthony, svelando come LeBron James gli abbia letteralmente salvato la vita:

“C’era tanta corrente, molto vento. Stavo facendo snorkeling per godermi le meraviglie della barriera corallina e, lo ammetto, è colpa mia. Mi sono ritrovato lontano da voi. La corrente mi stavo portando via! Ehi, prima di tutto: perché tu [Wade] non hai fatto niente per venire a salvarmi??!”

La risposta di Wade:

“Non riuscivamo a vederti!”

Poi Anthony continua con il suo racconto:

“Metto fuori la testa dall’acqua, vedo in lontananza la barca e vedo LeBron buttarsi in acqua: sembrava MacGyver! Mi raggiunge, con un braccio mi prende e mi trascina con sé, con l’altro continua a nuotare portandomi in salvo: mi ha salvato la vita, mi ha letteralmente salvato la vita!”

Wade replica divertito, confessando come questa sia diventata una delle sue storie preferite:

“Lo racconto sempre a tutti: ho visto LeBron fare un sacco di cose incredibili in campo, ma fuori dal campo mai come quella volta che ha salvato la vita a ‘Melo”.

Successivamente, Melo ha svelato anche il trash talking con Kobe Bryant nel loro primo incontro in NBA.

