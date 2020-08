La NBA può finalmente riaccogliere Carmelo Anthony ai Playoff.

I Portland Trail Blazers infatti possono festeggiare il loro definitivo approdo ai Playoff, conquistati dopo uno spareggio al cardiopalma con i Memphis Grizziles, dove lo stesso Melo ha saputo mettersi in mostra anche nei decisivi minuti finali.

Oltre alle attenzioni sportive però, Carmelo Anthony ha saputo prendersi la scena per alcune sue dichiarazioni post gara.

Come commentato infatti ai microfoni di Chris Haynes, l’ex stella di Knicks e Nuggets ha proiettato Damian Lillard in cima alla lista dei suoi compagni di sempre.

Dame è al top per me. Non ho mai giocato con qualcuno capace di trascinare così tanto la sua squadra in campo con il suo gioco e come leader. Si preoccupa sinceramente per i suoi compagni di squadra. Quello che è riuscito a fare è straordinario. Senza ombra di dubbio è il migliore con cui abbia mai giocato.

Se da una parte si possono dunque comprendere i giusti tributi al giocatore che, più di una volta, ha saputo trascinare alla vittoria la sua squadra, d’altra parte non si possono però ignorare la portata delle parole di Anthony, che di fatto scomodano diversi nomi importanti del passato e presente della NBA.

Durante l’arco della sua carriera infatti, Carmelo Anthony ha avuto la possibilità di giocare al fianco di numerosi giocatori di primissima fascia, come nel caso di Paul George e Russell Westbrook nella sua esperienza con gli Oklahoma City Thunder e con James Harden e Chris Paul nella sua breve finestra agli Houston Rockets della scorsa stagione.

A non voler derubricare a semplice boutade le dichiarazioni è stato lo stesso giocatore, che ha cercato di rammentare come il paragone su Lillard con un suo altro grande compagno del passato, Allen Iverson, sia di fatto improprio per diverse ragioni.

Putroppo ho giocato assieme ad Allen Iverson durante la parabola discendente della sua immensa carriera. Certo, ho giocato con alcuni grandi giocatori, ma il modo in cui Dame eleva il suo gioco e gli altri, è davvero il massimo.

Gli stessi numeri profusi in campo sembrano dare ragione allo stesso Anthony.

In questa stagione infatti, Damian Lillard ha saputo toccare il proprio apice della carriera in questa stagione in termini di punteggio, assist e percentuale al tiro da oltre l’arco, numeri che gli hanno valso il riconoscimento di miglior giocatore della bolla.

Leggi anche:

NBA, Portland vince lo spareggio contro Memphis e accede ai Playoff

NBA, Ja Morant: “Sto giocando con il pollice fratturato”

NBA, la cerimonia Hall of Fame 2020 verrà celebrata nel 2021