Porzingis e l’espulsione contro i Clippers: le reazioni dei giocatori NBA

Nella partita della notte italiana tra Dallas e i Clippers, Kristaps Porzingis è stato espulso per aver commesso due falli tecnici. L’espulsione, avvenuta ad inizio terzo quarto, ha seriamente compromesso i Mavs, che si trovavano sopra per 71 a 66 ma hanno poi perso la partita. Porzingis aveva ricevuto il primo fallo tecnico dopo aver tirato un cazzotto in aria per protesta di una chiamata arbitrale secondo lui sbagliata. Gli arbitri hanno poi punito il lettone con il secondo tecnico della serata dopo che era andato ad aiutare il compagno Luka Doncic, coinvolto in una discussione con Marcus Morris. Questi due falli sono stati definiti da molti “soft” e non degni di essere fischiati.

Le chiamate arbitrali rimangono molto dubbie, tanto che diversi giocatori e addetti ai lavori le hanno criticate. Come lo stesso Doncic, che a fine partita ha detto ai giornalisti:

“Sapevo che KP [Kristaps Porzingis, N.d.A.] mi guardava le spalle. Lo ha fatto per me, lo ha fatto per un suo compagno di squadra. Mi guarda le spalle, e so che non solo io ma tutta la squadra lo apprezza. Non penso sia stato giusto espellerlo dalla partita, specialmente nei Playoff”

Anche LeBron James, stella dei Lakers, ha reagito con un tweet esprimendo la sua diffidenza riguardo la scelta degli arbitri.

Man that was BOGUS AS HELL MAN!!!!! Cmon man. 🤦🏾‍♂️ — LeBron James (@KingJames) August 18, 2020

Dirk Nowitzki, leggenda dei Mavericks con cui ha vinto un titolo NBA nel 2011, ha definito il secondo fallo tecnico commesso da Porzingis “super soft”.

That ejection is super soft… — Dirk Nowitzki (@swish41) August 18, 2020

Porzingis ha dovuto concludere prima del quarto quarto la sua partita contro i Clippers, mettendo a referto 14 punti e 6 rimbalzi in 20 minuti sul parquet. Ma, dopo l’espulsione, Dallas ha perso un’ancòra offensiva e difensiva, e la franchigia di L.A. ne ha saputo approfittare portandosi avanti nel punteggio. E gli sforzi di Doncic, 42 punti in 38 minuti, non sono bastati per vincere gara 1. La gara 2 della serie si giocherà mercoledì, alle 3:00 orario italiano, e promette scintille.

