NBA, la reazione di Mark Cuban all’espulsione di Porzingis

In seguito alla dubbia espulsione di Kristaps Porzingis in Gara 1 contro i Los Angeles Clippers, Twitter è letteralmente esploso. Moltissime le reazione di diversi giocatori NBA che hanno espresso la loro opinione sulla controversa scelta arbitrale.

Sicuramente non poteva mancare la reazione del presidente dei Mavs Mark Cuban. Secondo quanto riportato da ESPN, il miliardario businessman ha preferito non esprimersi riguardo la scelta arbitrale.

Mark Cuban chose not to comment on Kristaps Porzingis' ejection when contacted by ESPN. — Tim MacMahon (@espn_macmahon) August 18, 2020

Kristaps Porzingis è stato espulso dopo aver commesso il secondo fallo tecnico della serata. Infatti l’ala dei Mavs è corsa in difesa dell’altra stella della squadra, Luka Doncic, scontrandosi con l’ala dei Clippers Marcus Morris. Questo ha provocato una serie di spintoni tra il lettone e lo stesso Morris.

Molti giocatori, tra cui LeBron James e la leggenda dei Mavs Dirk Nowitzki, hanno giudicato esagerata la scelta degli arbitri. In effetti Porzingis non ha sfidato gli arbitri, né ha urlato contro di loro. La sua è stata una reazione momentanea che non dovrebbe giustificare la chiamata di un tecnico. Porzingis dovrà mantenere i nervi saldi in vista di Gara 2, che si preannuncia particolarmente accesa.

