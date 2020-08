James Harden ha trascinato gli Houston Rockets alla vittoria (113-97 ndr) contro i Los Angeles Lakers, privi di LeBron James. Una vittoria che fa morale e che, con i Playoff alle porte, fa ben sperare i texani nella corsa al titolo NBA.

Titolo che, secondo lo stesso Harden, è alla portata dei Rockets. La chiave? La difesa, come ha spiegato a Ben DuBose di USA TODAY SPORTS:

Even after 39 and 12, James Harden wants to talk defense.

"Our goal is to defend at a high level, and I think we did that. That's going to win us a championship, on the defensive end. Laser focus is what it takes. The team effort is there." #OneMission https://t.co/tmJBrcVVNn

— Ben DuBose (@BenDuBose) August 7, 2020