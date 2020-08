Giannis Antetokounmpo ha parlato dopo l’incredibile rimonta dei suoi Bucks contro i Miami Heat: con questa vittoria ‘The Greek Freak‘ e compagni hanno ufficialmente conquistato il primo posto nella Eastern Conference. Da ora in poi, quale potrebbe essere l’ostacolo principale tra Milwaukee e il titolo NBA? Proprio i Bucks, parola di Giannis.

Al termine della partita, dove Milwaukee ha recuperato 23 punti di svantaggio, Giannis Antetokounmpo ha risposto alle domande dei giornalisti. Tra le più gettonate c’era anche questa: chi può fermare i Bucks? La risposta di Giannis è stata molto chiara:

“Siamo gli unici che possono compromettere il nostro cammino: siamo noi la sfida più grande per noi stessi. Da ora in avanti dipenderà da noi: come giocheremo? Giocheremo l’uno per l’altro? Difenderemo con intensità? Saremo in grado di dare qualcosa in più? Lotteremo su ogni rimbalzo e su ogni pallone?

