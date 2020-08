NBA, Lillard come Curry e Thompson: 11 triple a segno in più partite

La nottata di Damian Lillard è stata una di quelle da ricordare per diverso tempo. Il leader dei Portland Trail Blazers è stato autore di una super partita da 45 punti, 12 assist e nessuna palla persa. Dame ha mandato a segno ben 11 triple: prestazione che gli ha permesso di entrare in un club super-esclusivo.

Lillard raggiunge, in questo ristrettissimo gruppo di giocatori, i due Splash Brothers di Golden State, Stephen Curry e Klay Thompson. I tre sono adesso gli unici giocatori in grado di mandare a segno almeno 11 triple in più di una occasione.

Damian Lillard. Steph Curry. Klay Thompson. They're the only 3 players in NBA history with multiple games of 11+ threes 💦 pic.twitter.com/dKiMMedIFf — SportsCenter (@SportsCenter) August 7, 2020

La prestazione di Lillard ha avuto ulteriore importanza vista la grande posta in palio. La vittoria sui Nuggets ha permesso infatti ai suoi Portland Trail Blazers di accorciare lo svantaggio dai Grizzlies a solo 0.5 vittorie. Portland è adesso 3-1 nella bolla di Orlando.

I Blazers ritorneranno sul parquet nella serata italiana di sabato, quando sfideranno i Los Angeles Clippers.

Chiudiamo con la super partita di Dame, assolutamente meritevole di un ulteriore sguardo:

👀 ALL of @Dame_Lillard's career-high tying 11 THREES in tonight's @trailblazers W! 45 PTS | 12 AST | 11 3PM pic.twitter.com/piZ7JcNUK9 — NBA (@NBA) August 7, 2020

