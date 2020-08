NBA, Ben Simmons out a tempo indeterminato

Brutte notizie in casa Philadelphia: la compagine allenata da Brett Brown, infatti, dovrà rinunciare a Ben Simmons per diverse partite. Il giocatore, nella giornata di oggi ha subìto esami approfonditi al suo ginocchio infortunato durante la partita contro i Washington Wizards della scorsa notte. Secondo quanto comunica Shams Charania di The Athletic, l’ala ha riportato una sublussazione della rotula sinistra che lo costringerà a rimanere ai box per “diverso tempo”.

Non sono ancora chiari gli esatti tempi di recupero della stella di Phila poiché lo staff medico sta ancora cercando di capire quale percorso di recupero far seguire allo stesso Simmons. L’infortunio si è verificato nel corso del terzo quarto con Simmons che si è fatto male in seguito ad un rimbalzo offensivo catturato, prima di liberarsi della sfera passandola ad Al Horford. L’ala è stata quindi vista uscire dal campo, zoppicando verso gli spogliatoi. Prima di lasciare il match, Simmons aveva realizzato otto punti, sei rimbalzi, quattro assist e due palle rubate in 23 minuti.

È una brutta notizia per l’australiano che in questa particolare stagione ha già accusato diversi problemi fisici. Simmons, peraltro, all’interno della bolla di Orlando era stato spostato, da coach Brett Brown, da playmaker ad ala grande, per nuovi esperimenti in vista della corsa playoff.

