NBA, Sospensione terminata per Adrian Wojnarowski: nelle prossime ore ad Orlando

La sospensione del reporter Adrian Wojnarowski si conclude nella giornata di oggi. Il famoso giornalista di ESPN era stato sospeso (senza stipendio) dallo stesso broadcaster durante l’11 luglio, giorno dopo in cui il giornalista aveva risposto a una dichiarazione del senatore degli Stati Uniti, Josh Hawley, con una mail d’insulti: “F — you”. L’ufficio di Hawley aveva immediatamente colto la palla al balzo per fare ‘rumore’, rendendo pubblica la mail ricevuta dallo stesso Wojnarowski.

NBA Media news: Adrian Wojnarowski's ESPN suspension ends tomorrow. Per sources: Woj will ultimately end up reporting from inside the NBA bubble in Orlando, though the dates on that are still being worked on.

— Richard Deitsch (@richarddeitsch) July 23, 2020