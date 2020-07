Continua il cammino delle squadre NBA verso la ripresa della stagione. Tra ieri sera e questa notte si sono giocate altre 4 amichevoli: Spurs, Pacers, Suns e i Los Angeles Lakers se la sono vista rispettivamente contro Bucks, Portland Trail Blazers, Utah e Mavs. Andiamo a vedere nel dettaglio i risultati degli scrimmage della notte.

San Antonio Spurs- Milwaukee Bucks 92-113

Gli Spurs di coach Popovich hanno affrontato i Bucks di Giannis Antetokounmpo: dopo un primo quarto di assoluta parità, Milwaukee ha alzato l’asticella, guadagnandosi così la vittoria. Antetokounmpo ha concluso la serata con 22 punti-3 rimbalzi e 4 assist, supportato da Middleton (16 pt-3 reb-5 ast) e Brook Lopez, autore di 17 punti e 4 rimbalzi. Tra i texani buona la prova di Walker IV (14 pt-3 reb-5 ast), Derrick White (11 pt-3 reb-5 assist) e di Dejounte Murray, con 13 punti-4rimbalzi-3 assist. Sottotono DeRozan che finisce con 8 punti-4 rimbalzi e 4 assist.

Portland Trail Blazers-Indiana Pacers 88-91

Nella seconda amichevole le squadre protagoniste erano Portland e Indiana: partita tirata dall’inizio alla fine dove, alla fine, le prestazioni dei singoli hanno fatto la differenza. I Pacers di coach McMillan vincono grazie ad Aaron Holiday (13 pt), Justin Holiday (16 pt-2 reb) e Malcolm Brogdon, grazie ai suoi 11 punti-4 rimbalzi e 4 assist. Per i Blazers non bastano i 15 punti-4 rimbalzi e 2 assist di Mario Hezonja, la buona prova di Trent Jr. (12pt-3 reb-3assist) e gli 11 punti di McCollum per conquistare la vittoria.

Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers 108-104

La partita più attesa della notte, visto che Luka Doncic affrontava LeBron James. Alla fine è il talento sloveno a spuntarla, autore di 14 punti-5 rimbalzi e 6 assist. Tra i Mavs ottime prestazioni da parte di Boban Marjanovic, con i suoi 17 punti e 13 rimbalzi, e di Seth Curry: 23 punti per lui e 6/6 da 3 punti. King James si deve arrendere nonostante i suoi 12 punti-3 rimbalzi e 5 assist: nei gialloviola, bene anche Davis (12pt), McGee (13pt-2reb) e Quinn Cook con i suoi 13 punti-2 rimbalzi e 2 assist.

Phoenix Suns-Utah Jazz 101-88

Bella vittoria per Phoenix, capace di tenere per la maggior parte della gara le redini del gioco. Decisivi i punti di Dario Saric (12pt-6 reb), ma anche quelli di Mikal Bridges (14 pt-5 reb-1 ast) e Ayton (13 pt-8 reb e 2 assist). Infine Devin Booker ha registrato 13 punti-2 rimbalzi e 3 assist. Tra gli Utah Jazz spicca Donovan Mitchell e i suoi 17 punti e 4 assist, seguito da Conley (12 pt-2 reb) e da Jordan Clarkson e i suoi 14 punti e 5 rimbalzi.

