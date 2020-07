NBA, Oladipo torna in campo: 8 punti nel primo scrimmage

Nell’amichevole di stanotte tra Indiana Pacers e Portland Trail Blazers, Victor Oladipo ha giocato, confermando di essere quindi a piena disposizione della sua squadra e segnanto 8 punti in 19 minuti.

Victor Oladipo will play in today’s scrimmage vs the Blazers. Turner (calf), Sabonis (foot), Bitadze (knee) are out. It’s their first game since March 10. — Scott Agness (@ScottAgness) July 23, 2020

La guardia di Indiana, a causa della rottura del tendine del ginocchio procuratasi nel gennaio 2019, in questa stagione non era ancora stato in grado di dare un contributo effettivo alla sua squadra. Il giocatore infatti, dopo una prima parte di stagione 2018-2019 stratosferica, che gli era valsa anche la convocazione per l’All Star Game, era incappato nell’infortunio che gli aveva impedito di aiutare i compagni nei playoff dello scorso. E che rischiava, a causa della lenta ripresa, di compromettere anche la post season di Orlando. Ancora a luglio infatti si parlava di una sua assenza ad Orlando.

Una notizia assolutamente positiva per i Pacers, che si sono presentati ad DisneyWorld con numerosi infortunati e che se vorranno proseguire nel sogno playoff hanno bisogno di quello che fino alla scorsa stagione era il leader della franchigia.

In questa stagione Oladipo ha giocato solo 13 partite, mantenendo una media di 13 punti, 3 rimbalzi e 3 assist. Cifre assolutamente lontane da quelle pre infortunio e che testimoniavano una condizione ancora precaria. Vederlo in campo stanotte può aver voluto dire che il giocatore ha raggiunto la completa forma fisica e può tornare a giocare come tutti gli altri, senza costringere staff e coaching ad una gestione parsimoniosa.

Se il giocatore dovesse tornare ai livelli del 2019 schizzerebbe in cima alla lista dei desideri di numerose franchigie affamate per il titolo. Già nel lockdown, nonostante l’incertezza sulle sue condizioni, è stato uno dei nomi caldi del prossimo mercato.

