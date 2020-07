NBA, Damian Lillard dispiaciuto per gli arresti contro i manifestanti a Portland

La guardia dei Portland Trail Blazers, Damian Lillard si è detta infastidita dalla riprese di alcuni agenti federali nell’atto di arrestare diversi manifestanti a Portland negli scorsi giorni. La star si è così espressa a Royce Young di ESPN:

“È triste vedere persone che stanno manifestando pacificamente venire arrestate. Il modo in cui sono stati sottratti dalle strade mi ha davvero turbato.”

Il governatore dell’Oregon Kate Brown ha definito la presenza dei federali come un “semplice abuso di potere”. Per il sindaco di Portland Ted Wheeler si è addirittura trattato di “un attacco alla nostra democrazia”. Lillard, che si sta preparando per affrontare al meglio la ripresa della stagione, ha riferito di essere venuto a conoscenza degli eventi grazie a Twitter.

Il giocatore ha poi aggiunto:

“Ho partecipato anche io un giorno ad una manifestazione ed è stato tutto completamente pacifico. In tutti i video che ho visto le proteste erano pacifiche. Dunque non comprendo perché i federali debbano presenziare in strada e rimuovere con forza la gente.”

La star dei Blazers ha così concluso:

“È sicuramente una situazione molto delicata. Per questo negli ultimi giorni sto cercando di informarmi su ciò che accade al di fuori della bolla.”

