Mercato NBA, I San Antonio Spurs firmano Tyler Zeller

I San Antonio Spurs si muovono sul mercato NBA in vista della ripartenza stagionale del prossimo 30 luglio in quel di Orlando. Secondo quanto riporta Shams Charania di The Athletic, i texani avrebbero chiuso per l’arrivo di Tyler Zeller. Il giocatore firmerà nelle prossime ore un contratto da 212.000 dollari per le ultime partita in programma tra luglio e agosto.

Zeller lo scorso ottobre si era unito con i Denver Nuggets durante la preseason prima di essere stato tagliato a pochi giorni dall’inizio della stagione stessa. San Antonio è una delle 22 squadre che prenderà parte al riavvio della stagione nella bolla di Orlando. La franchigia si trova a quattro partite di distanza dai Memphis Grizzlies per l’ultimo posto valevole ai playoff nella Western Conference.

Gli Spurs, però, devono fare i conti con l’assenza di LaMarcus Aldridge: il 34enne è stato dichiarato out for the season dopo aver subìto un intervento chirurgico alla spalla ancora lo scorso aprile. Zeller ha giocato un totale di 6 partite nella scorsa stagione: due con gli Atlanta Hawks e quattro con i Memphis Grizzlies. Ha segnato in media 11.5 punti e 4.5 rimbalzi in 20.5 minuti a partita con la compagine del Tennessee.

