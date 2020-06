Mercato NBA: i Rockets firmano David Nwaba

Approfittando della finestra di mercato, creata soprattutto per aiutare a completare i roster in vista della ripartenza della stagione, Daryl Morey piazza un colpo per la prossima stagione. Si tratta di David Nwaba che, come riportato da Shams Charania di The Athletic, firmerà con gli Houston Rockets un contratto di due anni. A far posto all’ex Brooklyn Nets, sarà Isaiah Hartenstein centro promettente che però non si sposa con in gioco dei texani.

Nwaba, che non sarà parte della bolla di Orlando causa infortunio, aggiungerà profondità (e difesa) in uno spot, quello di ala, dove i Rockets sono carenti. Il suo innesto è teoricamente perfetto per lo stile di gioco di Mike D’Antoni che però ha il contratto in scadenza con la franchigia del Texas. Il suo rinnovo, nelle ultime settimane, sembra più probabile ma non ancora cosa certa. Così non è ancora sicuro il futuro dello stesso Morey al quale il proprietario Tilman Fertitta ha dovuto tirare spesso le orecchie in questa stagione.

Insomma, di certezze a Houston ce ne sono poche, una è David Nwaba.

