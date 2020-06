NBA, LaMarcus Aldridge si ferma: fuori tutta la stagione

I San Antonio Spurs, pronti a tornare in campo il 31 luglio per sperare in un miracolo e qualificarsi ai prossimi Playoff, hanno annunciato lo stop fino alla prossima stagione di LaMarcus Aldridge. Il lungo ha subito una decompressione subacromiale artroscopica riportando un problema della cuffia dei rotatori sulla spalla destra e mancherà il resto della stagione 2019-2020. La procedura di successo è stata eseguita dal Dr. Daniel Cooper a Dallas, in Texas, il 24 aprile.

Aldridge si è infortunato alla spalla contro Utah, il 21 febbraio. Dopo aver giocato a Oklahoma City il 23 febbraio, ha perso le successive sei partite prima di tornare in campo e segnare 24 punti nella vittoria di San Antonio contro Dallas nella partita del 10 marzo. Il giorno successivo l’NBA ha sospeso le attività a causa della pandemia di coronavirus.

Il 7 volte All-Star, come comunicato dalla franchigia texana, dovrebbe rientrare operativo per il training camp in vista della prossima stagione in programma nel mese di novembre. Chiaramente i tempi saranno ulteriormente da valutare, poiché la Lega non ha ancora fissato una data certa d’inizio per l’annata 2020-21.

Leggi Anche

NBA, Malik Monk reintegrato in gruppo

Paolo Banchero si racconta: Draft, NBA e Italia

NBA, Bill Russell si inginocchia e risponde a Trump